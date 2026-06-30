Fenerbahçe'ye 7 Milyon Euro Ceza

UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 yılı kadro maliyet oranının yüzde 70'lik sınırın üzerinde bildirilmesinden dolayı para cezası verdi. UEFA, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Fenerbahçe, bu nedenle 7 milyon Euro ceza ödeyecek. - İSTANBUL