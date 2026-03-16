Fenerbahçe\'ye Altın Şeref Bayrağı

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Altın Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci olan Fenerbahçe Kulübü'ne plaket ve bayrak teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleşen teslim törenine Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve komisyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı.

YÜKSEL SEÇKİN SARUHAN: TMOK GİBİ GÜZİDE BİR KURUMUMUZ TARAFINDAN ONURLANDIRILMAK AYRI MUTLU EDİYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gibi bir kurum tarafından bu ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, "Kulüp başkanımız Sadettin Saran'ın selamlarını iletiyorum. Kendisi İstanbul dışında olması sebebiyle iştirak edemedi. Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten 'S' ve 'K' harflerinin hakkını veren bir spor kulübü. Amatör spor branşlarında 1907'den sonra başlayarak bütün branşlarda azimle, ısrarla, hiçbir ekonomik ortam, hiçbir olumsuz şartı dikkate almadan hizmet etmeye devam etmiş bir kulüp. Benim bünyemde faaliyet gösteren 6 tane olimpik branşta bin 150 sporcu, 130 antrenör ile hizmet veriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'na 6 branşta 27 sporcuyla iştirak etmenin, madalyalarla dönmenin büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. TMOK gibi güzide bir kurumumuz tarafından onurlandırılmak ayrı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

HALDUN DOMAÇ: FENERBAHÇE BU BAYRAĞI İKİNCİ KEZ KAZANIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise "TMOK Fair Play Komisyonu olarak bir önceki dönem başlattığımız Fair Play Altın Şeref Bayrağı ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamızın birincisinde Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı Fenerbahçe kazanmıştı. Şimdi ikincisini de yine Fenerbahçe'ye takdim edeceğiz. Fair Play Altın Şeref Bayrağı; Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen ayrıca Türk sporuna hizmet noktasında çok önemli katkılar veren, Fair play ruhunu çok doğru bir şekilde sporcularına ve ülke sporuna yansıtan Fenerbahçe Kulübü açık ara bir oylamayla bu başarıyı elde etti. Bugün burada o bayrağı teslim etmek için geldik. Fenerbahçe bu bayrağı ikinci kez kazanıyor. Biz galiba Fenerbahçe Kulübü'ne bol bol bayrak ve sertifika yaptıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sporcu göndermenin yanında gönderdiği sporcuların fair play ruhunu yansıtması da bizim Fair Play Altın Şeref Bayrağı olmasını sağlayan unsur diye düşünüyoruz. Altyapıyı da bu şekilde destekleyen bir görüntü çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" sözlerini sarf etti.