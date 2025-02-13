Fenerbahçe'ye Anderlecht'ten Farklı Galibiyet

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(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Karşılaştığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti.Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanan maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetti.

Fenerbahçe, 11. dakikada Duşan Tadiç, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Yusuf en Nesyri'nin attığı golle sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe-Anderlecht arasındaki rövanş mücadelesi ise 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te Belçika'da oynanacak.