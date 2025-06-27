Fenerbahçe\'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

Transfer çalışmalarına son sürat ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldız önerildi. Bonservisi PSG'de bulanan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin cevabı bekleniyor.
Asensio, geçtiğimiz sezon PSG'de 16 maçta 2 gol, 4 asist yaparken, kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı. Fenerbahçe'nin bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
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