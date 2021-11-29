Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi yenerek Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir'de sarı-lacivertlilerin takım otobüsü karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na gelirken taşlı saldırıya uğradı.

TAKIM OTOBÜSÜNÜN CAMLARI KIRILDI

Gürsel Aksel Stadı'na hareket eden Fenerbahçe takım otobüsüne, Göztepe taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarında kırıklar meydana gelirken futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.