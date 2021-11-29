Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
29.11.2021 19:48
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye misafir oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için Gürsel Aksel Stadı'na giden Fenerbahçe kafilesine, İzmir ekibinin taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarındaki kırıklar dikkat çekerke, futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.
Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi yenerek Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir'de sarı-lacivertlilerin takım otobüsü karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na gelirken taşlı saldırıya uğradı.
TAKIM OTOBÜSÜNÜN CAMLARI KIRILDI
Gürsel Aksel Stadı'na hareket eden Fenerbahçe takım otobüsüne, Göztepe taraftarları taşlı saldırıda bulundu. Takım otobüsünün camlarında kırıklar meydana gelirken futbolcular olayda herhangi bir yara almadı.
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