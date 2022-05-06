Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca genç oyuncu Arda Güler'in sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: