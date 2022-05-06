Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama

06.05.2022 20:02
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca genç oyuncu Arda Güler'in sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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