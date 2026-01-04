Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama - Son Dakika
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe\'ye mi geliyor? Lazio\'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama
04.01.2026 23:24
Fenerbahçe'nin gözünü çevirdiği Matteo Guendouzi'nin transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transferle ilgili açıklama yaparak Fenerbahçe'nin kendilerine herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti. Fabiani, eğer bir teklif gelirse oyuncunun önüne engel koyulmayacağını ve teklifin değerlendirileceğini açıkladı.

Devre arasındaki ilk transferini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe, orta saha transferinde de gözünü Matteo Guendouzi'ye çevirdi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Guendouzi'ye sezonluk 4 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüş, kulüp ile oyuncu tarafının anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

LAZIO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, bugün Napoli ile oynanan maçın ardından açıklamalar yaparak Fransız yıldızın durumu hakkında konuştu.

''GELEN TEKLİF YOK''

Şu ana kadar kendilerine gelen bir teklif olmadığını açıklayan Fabiani, ''Fenerbahçe'den bize şu ana kadar hiçbir oyuncumuz için teklif gelmedi. Oyuncumuzdan da ayrılma talebi gelmedi. Bunlar bir duyum. Şu ana dek bir şey yok. Eğer bir teklif gelirse değerlendiririz. Oyuncumuz da isterse önüne engel koymak gibi planımız yok.'' ifadelerini kullandı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde toplamda 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde 19 gol atarken, 38 golün de pasını verdi.

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Futbol, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama - Son Dakika

