Fenerbahçe\'ye mi gidiyor? Uğurcan Çakır gece yarısı resmen açıklandı

Bir kez daha Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır için Trabzonspor'dan gece yarısı resmi açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, geç saatlerde yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır iddialarıyla ilgili konuştu.

GECE YARISI RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor'la İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor'la İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası gecenin geç saatlerinde resmi bir açıklama geldi. Başkan Doğan, tüm konsantrasyonlarının Kasımpaşa maçında olduğunu ve bu konuda söylenecek bir şey olmadığını ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine NOW Spor'a açıklamalar yaptı. "Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan, "Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.