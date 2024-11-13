Fenerbahçe\'ye Milli Oyuncusuz Çalışma

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun bir şekilde sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL