Fenerbahçe'ye Protesto

14.03.2026 01:14
Fenerbahçe, Karagümrük'e 2-0 kaybettikten sonra taraftarlar protesto etti.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bir grup taraftar, yönetime ve takıma tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından bir grup taraftar Can Bartu Tesisleri'ne giderek Fenerbahçe kafilesini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsü tesislere girerken, taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları attı. Protestolar bir süre daha devam ederken, güvenlik güçlerinin uyarılarının ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

