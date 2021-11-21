Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Otobüste bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile teknik heyet ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Tesislere gelen takım otobüsünün etrafına toplanan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray 'ı 2-1 yenen Fenerbahçe 'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri 'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

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