Fenerbahçe\'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi\'nde şampiyon VakıfBank oldu

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'YE ŞANS VERMEDİLER

İlk seti 25-16 ile kazanan Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, ikinci seti de 25-15 ile hanesine yazdırdı. Üçüncü sette öne geçmeyi başaran Fenerbahçe 25-19 ile maçta durumu 2-1'e getirse de son sette hata yapmayan sarı-siyahlı ekip 25-19 ile galip geldi.

14. KEZ LİG ŞAMPİYONU OLDULAR

VakıfBank böylece toplamda 14. lig şampiyonluğuna ulaştı. Bundan önceki son şampiyonluğunu 2021-22 sezonunda kazanan sarı-siyahlı ekip iki yıl sonra yeniden zafere uzandı. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükselmişti.