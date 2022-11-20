Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

1 yılı aşkın süredir boşta olan Ersun Yanal, yorumcu olarak futbol dünyasına giriş yaptı. Yanal, NTV'de Dünya Kupası maçlarını yorumlayacak.

İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yanal, NTV'de Katar-Ekvador karşılaşmasını yorumladı. Yanal, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya övgüler yağdırdı.

SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe, en son Ersun Yanal yönetimindeyken şampiyon olmuştu. 2013-14'te lig şampiyonu olan Fenerbahçe, tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamıştı. Yanal, Ali Koç döneminde 2019'da tekrar kulübe dönmüştü ancak beklenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.