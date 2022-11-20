Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar - Son Dakika
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Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

20.11.2022 22:15
Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

Fenerbahçe'ye son şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Ersun Yanal, tercihini ekranlardan yana kullandı. Yanal, Dünya Kupası boyunca NTV ekranlarında turnuvayı yorumlayacak.

1 yılı aşkın süredir boşta olan Ersun Yanal, yorumcu olarak futbol dünyasına giriş yaptı. Yanal, NTV'de Dünya Kupası maçlarını yorumlayacak.

Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yanal, NTV'de Katar-Ekvador karşılaşmasını yorumladı. Yanal, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya övgüler yağdırdı.

Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe, en son Ersun Yanal yönetimindeyken şampiyon olmuştu. 2013-14'te lig şampiyonu olan Fenerbahçe, tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamıştı. Yanal, Ali Koç döneminde 2019'da tekrar kulübe dönmüştü ancak beklenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.

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Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar - Son Dakika
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