Fenerbahçe'ye Taraftarlarından Sürpriz Gece - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Taraftarlarından Sürpriz Gece

Fenerbahçe\'ye Taraftarlarından Sürpriz Gece
30.06.2026 00:09
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Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesiste Fenerbahçe'ye taraftarlardan meşale ve havai fişekli sürpriz.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'ye taraftarlar akşam sürprizi hazırladı. Akşam saatlerinde tesislere gelen taraftarlar tribünden yaktıkları meşaleler ile akşam karanlığını aydınlattı sonra havai fişek atarak futbolculara sürpriz yaptı. Futbolcular ise alkışlarla taraftarlara eşlik etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuklu Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'yi taraftarlar yalnız bırakmıyor. Gündüz antrenmanları izleyen taraftarlar futbolculara moral verirken akşam saatlerinde Düzce Fenerbahçeliler Derneği ve Düzce Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri tesislere geldi. Yöneticilerden izin alan taraftarlar akşam karanlığında futbolculara sürpriz yaptı. Taraftarlar tribünlere çıkarak, "İhtiyacım var sesine gülüşüne ihtiyacım var kupaya uzanan ellerine" pankartı açtı. Ardından tezahüratlar eşliğinde meşaleleri yakan taraftarlar akşam karanlığını aydınlattı. Taraftarlar daha sonra havai fişekler atarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sahaya çıkan Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Archie Brown ise taraftarların sürprizine alkış tutarak eşlik etti.

Yapılan sürpriz ile ilgili konuşan Kubilay Teba Güleç, "Fenerbahçe'nin evinde yeni sezona hazırlanması bizleri mutlu etti. Bizler de kendi evlerinde futbolcularımıza sahip çıkmak, onları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu akşamda bunun için buraya geldik. Pankartımızı açtık, tezahüratlarımızı yaptık. Şampiyonluk meşalesini Düzce'de yaktık" diye konuştu.

Taraftarlar daha sonra Topuk Yaylası'ndan ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Taraftarlarından Sürpriz Gece - Son Dakika

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