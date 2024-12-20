Fenerbahçe'ye zirve yarışında Eyüpspor engeli - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye zirve yarışında Eyüpspor engeli

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

20.12.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Müsabakanın 26. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golün ardından çabuk toparlanan ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, aradığı golü 45+4. dakikada Youssef En-Nesyri ile buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Müsabakanın 65. dakikasında Dusan Tadic ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde baskı kursa da skor bulamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.

Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.

7 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

İsmail Yüksek "dalya" dedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.

Eyüpspor'un golünü eski Fenerbahçeliler hazırladı

ikas Eyüpspor'un 26. dakikada Ahmed Kutucu ile bulduğu golü eski Fenerbahçeli oyuncular hazırladı.

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Caner Erkin'in savunma arkasına uzun topunu yine Fenerbahçe forması giyen Mame Thiam, golü kaydeden Ahmed Kutucu'nun önüne bırakarak asiste imza attı.

Kaynak: AA

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