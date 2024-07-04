Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor

Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı, ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.