Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

İSTANBUL, –FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıklarını bugün gündüz ve akşam saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk hareketleri, dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yapan takım, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.