Fenerbahçe Yeni Sezon Kampına Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Yeni Sezon Kampına Girdi

Fenerbahçe Yeni Sezon Kampına Girdi
24.06.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk antrenman basına açık yapıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını basına açık gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'ye gitti. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 30 kişilik futbolcu kafilesiyle birlikte kampa girdi. Yeni transferlerden Vedat Muriqi ile Amara Diouf'un yanı sıra gelecek vadeden isimlerden Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt da kampa dahil oldu. Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında forma giyen ve yeni teknik heyette 1. Yardımcı Antrenör olarak göreve başlayan Dirk Kuyt da takımın başında yer aldı. Kanarya, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına açık gerçekleştirdi. Futbolculardan Marco Asensio ile Milan Skriniar, bireysel program uygularken, Çağrı Balta ile Adem Yeşilyurt takımla beraber çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan idman daha sonra koşu, paslaşma, dripling, tek kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yeni Sezon Kampına Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:55:40. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yeni Sezon Kampına Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.