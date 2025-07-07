Fenerbahçe, Yeni Sezon Öncesi Test Yapıyor

FENERBAHÇE'de futbolcular yeni sezon öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Dün sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcular bugün öğle saatlerinde salonda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen oyuncular, laktat ve kuvvet testlerini gerçekleştirdi.

Bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen futbolcular ise bu akşam teste tabi tutulacak.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri ve testler yarın da devam edecek.