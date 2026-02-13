Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor

Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Richarlison, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YÖNETİMLE ANLAŞMAYA VARDI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Richarlison, Tottenham kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini bildirdi ve olumlu karşılık aldı. Tottenham, sözleşmesi 2027 yılına dek devam eden 28 yaşındaki oyuncusuna 20 milyon euro bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığına izin verecekleri belirtildi.

EN CİDDİ ADAY FENERBAHÇE

Haberde, Richarlison'un transferindeki en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde de Richarlison için girişim yaptığı ancak sonuç alamadığı belirtilirken, sezon sonunda yeniden girişimlerin başlayacağı vurgulandı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da 2-3 takımın Richarlison'un durumunu takip ettiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta forma giyen Richarlison, 8 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.