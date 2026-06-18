Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörünü Açıklıyor

FENERBAHÇE, yeni teknik direktörünü bugün açıklayacağını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te Fenerbahçe tTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."