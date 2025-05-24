Süper Lig devi Fenerbahçe, Ataşehir'de bulunan arazisi için Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yapılan anlaşma gereği toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro (3.975 milyar TL) ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği borcunu tamamıyla kapatacak.
Fenerbahçe'nin Ataşehir'deki arazisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında yer alıyor. Arazi, 2018 yılında Ülker Grubu'ndan Fenerbahçe'ye geçmişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde - Son Dakika
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