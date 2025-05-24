Fenerbahçe\'yi Bankalar Birliği\'nden çıkaracak müjde

Burak:

Fenerbahçe'ye en büyük katkıyı hep ülker yapmıştır, araziyi de kazandırmışlardır. Arazileri ve hisserleri satan, sermaye arttırımı yapan, 300 milyon borcu 500e çıkaran vizyonsuzların bu olayda hiçbir katkısı faydası yoktur. Fenerbahçe'de zengin çoktur ama en vasıfsızları, iş bilmezleri özenle seçip karar alıcı pozisyona getiren ve ısrarla orada tutup aynı hatalara düşenler de çoktur!!!