Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarılarla Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu Olympiakos'u rövanş maçında 1-0 mağlup ederek tur şasını penaltılara taşımıştı. Yunan temsilcisinin genç kalecisi Tzolakis, sarı-lacivertli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtararak takımını yarı finale taşıdı.
Seri penaltıların yanı sıra maç içerisinde yaptığı kritik kurtarışlarla da maça damga vuran 21 yaşındaki eldiven, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Sezon sonunda Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Konstantinos Tzolakis, takıma veda etmeye edecek. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Tzolakis, Braga'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Portekiz devinin transferde bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
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