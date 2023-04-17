Fenerbahçe'yi kahreden haber! Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olacak

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MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ın sağlık durumu netleşti. Sarı-lacivertliler, başarılı eldiveni bıçak altına yatacak.

"ALTAY BAYINDIR'IN OPERASYON GEÇİRMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev aldı. Milli eldiven, bu karşılaşmaların 14'ünde kalesini gole kapadı. 25 yaşındaki kaleci, 45 gole ise engel olamadı.