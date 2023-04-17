Fenerbahçe'yi kahreden haber! Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi kahreden haber! Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olacak

17.04.2023 10:32

Fenerbahçe, son haftalarda sakatlıklarla boğuşan kalecisi Altay Bayındır'dan kötü haber aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genç kalecinin bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacağı belirtildi. Ameliyatın ardından genç file bekçisinin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.

MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ın sağlık durumu netleşti. Sarı-lacivertliler, başarılı eldiveni bıçak altına yatacak.

"ALTAY BAYINDIR'IN OPERASYON GEÇİRMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev aldı. Milli eldiven, bu karşılaşmaların 14'ünde kalesini gole kapadı. 25 yaşındaki kaleci, 45 gole ise engel olamadı.

Fenerbahçe kötü haberi verdi! Altay Bayındır bel fıtığı nedeniyle ameliyat olacak
Fenerbahçe kötü haberi verdi! Altay Bayındır bel fıtığı nedeniyle ameliyat olacak
Fenerbahçe kötü haberi verdi! Altay Bayındır bel fıtığı nedeniyle ameliyat olacak
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi kahreden haber! Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi kahreden haber! Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olacak - Son Dakika
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