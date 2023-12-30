Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda toplandı

İSTANBUL,

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine Sarı-lacivertli kafile, gece yarısı Riyad'dan kalkan uçakla yurda dönmek üzere yola çıktı. Yüzlerce Sarı-lacivertli taraftar da takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. Taraftarlar, ellerinde bayraklar ve tezahüratlarla takımlarını bekliyor.