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Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine Fenerbahçe kafilesi gece yarısı yurda dönmek üzere yola çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takımlarını karşılamak için toplandı.

Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda toplandı
30.12.2023 - 04:36,
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İSTANBUL,

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönmek üzere yola çıkan Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine Sarı-lacivertli kafile, gece yarısı Riyad'dan kalkan uçakla yurda dönmek üzere yola çıktı. Yüzlerce Sarı-lacivertli taraftar da takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. Taraftarlar, ellerinde bayraklar ve tezahüratlarla takımlarını bekliyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından takımlarını karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı - Son Dakika


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