Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep takımları kozlarını 90. Yıl Spor Salonu'nda paylaştı. İlk maçı kazanan ve seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, şampiyonluk için çıktığı mücadelenin ilk çeyreğini 18-16 önde bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşı daha üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe soyunma odasına 37-33 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar son periyoda 53-49'luk skor avantajıyla girdi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi yenen Gazişehir Gaziantep seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika

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