Fenerbahçelileri mutlu edecek gelişme: Ali Koç ile Jorge Jesus yeni sözleşme için masaya oturuyor - Son Dakika
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Fenerbahçelileri mutlu edecek gelişme: Ali Koç ile Jorge Jesus yeni sözleşme için masaya oturuyor

29.10.2022 12:13

Fenerbahçe, sezon başı 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus'un mukavelesini uzatmak için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç'un Dünya Kupası arasında Portekizli hocaya 2026 yılına kadar sözleşme teklif edeceği ileri sürüldü.

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçiyor.

DÜNYA KUPASI ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile Dünya Kupası arasında yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

TEKLİF 2026 YILINA KADAR

Başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat teklif etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, daha önce mukaveleyi yenilemek için sezon sonunu işaret ediyordu.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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