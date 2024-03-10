Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Pendikspor maçının hakemine ağır eleştirilerde bulundu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Pendikspor maçının hakemine ağır eleştirilerde bulundu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a ve konuk takıma yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Baki, maç sonrası yaptığı açıklamada hakemin tarafsız olmadığını ve Pendikspor'un provokasyonlarına izin verdiğini belirtti. Ayrıca, hakemin performansını eleştiren Baki, müsabakanın oynanma süresinin çok kısa olduğunu vurguladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önemli açıklamalar yapacağını da belirten Baki, koalisyon iddialarını da reddetti.

10.03.2024 23:41  Güncelleme: 23:43
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri maçın hakemi Kadir Sağlam'a ve konuk takıma yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Baki, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Hakem Sağlam'ın maça iyi niyetli başlamadığını belirten Selahattin Baki, "70 dakika boyunca Pendikspor'un futbol demeye bin şahidin gerekeceği, ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provokasyonlarına izin verdi. Belki daha fazla oyuncunun atılması gerekirdi. VAR'dan gelen uyarı olmasa penaltımızı da vermemeye kalktı. Bu tür futbol oynayan bir ekibin ve böyle performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ilk yarısının eklenen süreyle birlikte 58 dakika oynandığının altını çizen Baki, "Topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarıda da ekstra 10 dakika eklendi. Bu 2 örnek bile nasıl bir hakem performansı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Üç gün evvel Avrupa'nın son dönemde en dinamik futbol oynayan ekibiyle korakor mücadele verdik. Müthiş bir futboldu. Herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız, bugün adeta kültür şoku yaşamıştır. Yüksek karakter, tutku ve hırsla bugünü de atlattık. TFF, Trabzonspor deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor, bunu da hep birlikte göreceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum. Hocamıza, takımımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un 13 Mart Çarşamba günü önemli açıklamalar yapacağını kaydeden Selahattin Baki, "Bu açıklamaları herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Koalisyona karşı oynuyoruz diye iddia edenlerin ve ortalığı yangın yerine çevirenlerin kurulan koalisyonun bir parçası olduğu bir kere daha net bir şekilde ortaya kondu. Başkanımızın iftiralar, algılar, şike iftiraları ve FETÖ ile alakalı son derece önemli ve yaşanmış örneklerle açıklamaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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