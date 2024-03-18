Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde ise 9 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi.
Toplantının, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda yapılmasına karar verildiği, söz konusu tarihte gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayların tek sorumlusu olarak TFF'yi gösteren Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Sözlerine devam eden Koç, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar çıkarız. Bu kararı alırsak görevi bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü tekrar Süper Lig'e çıkarıp o zaman görevi bırakırız." ifadelerini kullandı.
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