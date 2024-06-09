Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: Seçim Sonunda Her İki Başkan Adayı Birbirini Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: Seçim Sonunda Her İki Başkan Adayı Birbirini Tebrik Etti

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'un tekrar başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, seçim sonrası yapılan tebrikleşmenin muazzam bir görüntü olduğunu belirterek, herkesin Fenerbahçe'den daha fazla korkması gerektiğini söyledi.

09.06.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, "Seçim sonunda her iki başkan adayının da sahneye beraber gelip birbirini tebrik etmesi muazzam bir görüntüydü. Herkes Fenerbahçe'den daha fazla korksun artık" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi. Genel kurulun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Güzel bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirten Danabaş,"Başkanımız üçüncü defa seçildi. Bugün muhteşem bir Fenerbahçe demokrasisi örneği sergilendi. Dün, bugün, Fenerbahçe'nin layık olduğu güzel sahnelere şahit olduğumuz bir seçim süreci geçirdik. Sonunda Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu seçimi kazandı. Seçim sonunda her iki başkan adayının da sahneye beraber gelip birbirini tebrik etmesi muazzam bir görüntüydü. Herkes Fenerbahçe'den daha fazla korksun artık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: Seçim Sonunda Her İki Başkan Adayı Birbirini Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:53:53. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: Seçim Sonunda Her İki Başkan Adayı Birbirini Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement