Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: Seçim Sonunda Her İki Başkan Adayı Birbirini Tebrik Etti

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, "Seçim sonunda her iki başkan adayının da sahneye beraber gelip birbirini tebrik etmesi muazzam bir görüntüydü. Herkes Fenerbahçe'den daha fazla korksun artık" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi. Genel kurulun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Güzel bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirten Danabaş,"Başkanımız üçüncü defa seçildi. Bugün muhteşem bir Fenerbahçe demokrasisi örneği sergilendi. Dün, bugün, Fenerbahçe'nin layık olduğu güzel sahnelere şahit olduğumuz bir seçim süreci geçirdik. Sonunda Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu seçimi kazandı. Seçim sonunda her iki başkan adayının da sahneye beraber gelip birbirini tebrik etmesi muazzam bir görüntüydü. Herkes Fenerbahçe'den daha fazla korksun artık" diye konuştu.