Süper Kupa\'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye ezeli rakibi karşısında şampiyonluğu getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde kaydetti.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DEV PRİM

Fenerbahçeli futbolculara kupa zaferi sonrası bir müjde daha geldi. Süper Kupa için kesenin ağzını açan Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) prim verme sözü vermişti. Sarı-lacivertli futbolcular, yaşanan 2-0'lık zaferin ardından büyük ödülü alma hakkı da kazanmış oldu.