Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etti

Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor\'u mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenerek galibiyet aldı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını tebrik ederken, 19 yaş altı takımıyla çıkılması kararı hakkında da konuştu. Ayrıca, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen cezalar ve Rade Krunic'in performansı da değerlendirildi.

03.04.2024 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u sahasında 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ortaya koydukları oyun gücüyle haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kartal, Adana Demirspor mücadelesine camia olarak yüksek motivasyonla çıktıklarını vurguladı.

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getiren Kartal, "İlk yarıda 13 pozisyona girdik ama bir hatayla gol yiyip devreyi 1-1 bitirdik. Devre arasında oyunculara güçlü oyunumuzu sürdürmemiz gerektiğini söyledik. Ortaya koyduğumuz oyun gücümüzle, hak ederek galip geldik. Sonuçta bu akşam kazandığımız 3 puanla yola devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Süper Kupa müsabakasına 19 yaş altı takımıyla çıkılması kararı hakkında konuşan Kartal, şöyle devam etti:

"Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya gelip bizimle konuştu. Yaşananlar ortada. Maçın ertelenmesini istedik. Avrupa maçı oynayacağız. Tehir için zaman varken bizi sıkıştırıyorlar. Biz de başkan ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Bundan sonraki kararları yöneticilerimiz alacak. Ne karar alırlarsa biz de onu uygulayacağız."

İsmail Kartal, 19 yaş altı takımını bu hafta çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili olarak da "Henüz net bir durum yok." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de üçüncü dönemi olduğunu, göreve her geldiği dönemde çeşitli olaylarla karşılaştığını söyleyen Kartal, "Kriz yönete yönete, nasıl yöneteceğimi çok iyi öğrendim. Son 2, 3 günde önemli konular vardı, bu krizleri de yönettik. Oyuncuların hepsini bir araya toplayarak motivasyonu yükselttik. Bu akşam taraftarlarımıza, camiamıza takımın nasıl oynayabildiğini, güçlü oyundan taviz vermeden yola devam etmemiz gerektiğini anlattım. Bu akşam da çok güçlü oyunumuzu oynayarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Krunic maça damga vurdu"

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a ceza verilmesiyle ilgili konuşan Kartal, "Normalde biz ceza almayı beklemiyorduk. Dünya basınında çıkan haberleri takip ediyorsunuz. İlk kez bizim ülkemizde böyle bir şey oluyor ve ne hikmetse bize karşı oluyor. Biz hiçbir oyuncumuzun ceza almasını beklemiyorken 2 futbolcumuza ceza verildi. Kulübümüzün itirazları sonrasında ne olacağını göreceğiz. Oyuncular da hayatlarında ilk kez böyle bir ceza durumuyla karşılaştıklarını, şaşkın olduklarını söyledi." diye konuştu.

Rade Krunic'in performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Kartal, şunları söyledi:

"Krunic maça damga vurdu. Bu başlangıç, bundan sonrası da gelecek. Adaptasyon dönemi yaşıyordu. Milan'da farklı oynuyordu, burada futbol farklı. Burada biraz daha temas var. 2 haftadır antrenmanlarda yükselen bir performans vardı, bunu da değerlendirdik. Maça damga vurdu. Krunic'in bundan sonra da üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum."

Son olarak takımdaki sakatlıklara değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Antrenmanlarda, maçlarda sakatlıklar olabiliyor. Hiçbir antrenörün istemediği, bizi zorlayan bir durum. Bugün hesapladık, milli takımlara giden oyuncularımız 56 maça çıkmış. Futbolun içinde bunlar var. Biz de elimizdeki sağlıklı oyuncularla bir oyun planı oluşturup yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Sakatların Olympiakos maçına yetişeceklerini tahmin ediyoruz. Hatta Becao, Çağlar gibi isimleri bugün kadroya aldık. Diğer oyuncuların da yetişeceğini düşünüyorum. İrfan Can Kahveci kasığında bir ağrı olduğunu söyledi. Yarın yapılacak kontrollerde belli olacak. Çok büyük bir sakatlık olduğunu sanmıyorum. En azından sağlıklı bir oyuncumuzun sakatlanmadan elimizde kalmış olmasını umuyoruz."

Kaynak: AA

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