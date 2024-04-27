Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayları Oylarını Kullandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayları Oylarını Kullandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan ve Nihat Tokat, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda oylarını kullandı. Göreve gelecek başkan 3 yıl süreyle görev yapacak.

27.04.2024 20:05
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- Fenerbahçe'de seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı. 12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayları Oylarını Kullandı - Son Dakika

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