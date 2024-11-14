Fenerbahçe - Zenit Maçı TRT 1'de Canlı!

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Fenerbahçe'nin, Rus ekibi Zenit ile yarın evinde oynayacağı hazırlık maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya takımlarından Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık karşılaşması yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu karşılaşma canlı yayınla TRT 1'den ekranlara gelecek. - İSTANBUL