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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın evinde Adanaspor ile mücadele edecek. İki takım kupada 7. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, son şampiyon olarak kupaya 5. eleme turundan dahil oluyor. Müsabaka tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adanaspor ile karşılaşacak
16.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın evinde Adanaspor ile mücadele edecek. İki takım kupada 7. kez rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonda kupaya 5. eleme turundan dahil oluyor. Sarı-lacivertliler, yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaşacak. 5. Tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İki takım son olarak Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda karşı karşıya geldi. 3 Haziran 2017'de Adana'da oynanan lig maçını Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Kupada 7. randevu

Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

Adanaspor'un kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

İsmail Kartal ile Mustafa Kaplan 2. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 17 Ağustos 2019'da Çaykur Rizespor'un başında olan İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan ile karşılaşırken, müsabaka 1-0'lık sonuçla Rize ekibinin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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