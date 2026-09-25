Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan 23 yaşındaki futbolcunun, ara transfer döneminde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Nene'nin daha önce menajerine ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ilettiği öne sürülmüştü. Malili futbolcunun bu hedef doğrultusunda milli maçları önemli bir fırsat olarak gördüğü iddia edildi.

MİLLİ TAKIMDA KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR

Mali Milli Takımı'na çağrılan Nene'nin, Yeşil Burun Adaları ve Liberya karşısında forma giymesi bekleniyor. Genç futbolcunun bu karşılaşmalarda sergileyeceği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekmek ve ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Avrupa'dan taliplerini artırmak istediği öne sürüldü.

FRANSA'DAN TAKİP EDİLİYOR İDDİASI

Nene'nin özellikle Fransa Ligue 1'den bazı kulüplerin takibinde olduğu ve ara transfer döneminde oyuncunun durumuyla ilgili girişimlerin yapılabileceği iddia edildi. Ancak şu ana kadar Nene için Fenerbahçe'ye ulaşmış resmi bir teklif olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

BU SEZON İLK 11'DE BAŞLAYAMADI

Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 resmi karşılaşmanın hiçbirinde ilk 11'de yer almadı. Genç futbolcu bu maçlarda gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Salzburg'dan kadrosuna kattığı Nene'nin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Malili futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde bugüne kadar 44 resmi karşılaşmada görev yaptı.