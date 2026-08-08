Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha

Fenerbahçe\'den Marsilya\'ya yeni hamle: Greenwood\'un ardından bir yıldız daha
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Mason Greenwood'un ardından Marsilya forması giyen Igor Paixao'yu da gündemine aldığı iddia edildi. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, kanat rotasyonunu Brezilyalı futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.  Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Mason Greenwood transferinin ardından Marsilya'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao ile ilgilenmeye başladı.

DAHA ÖNCE DE TAKİP EDİLMİŞTİ

Paixao'nun Fenerbahçe'nin gündemine ilk kez gelmediği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus'un teknik direktörlük yaptığı dönemde de takip edilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez Marsilya'nın mali durumunun transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha

MARSİLYA SATIŞ YAPMAK ZORUNDA

Marsilya'nın finansal sorunlar nedeniyle 2027 yılına kadar toplam 150 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi. Fransız ekibinin bu nedenle Paixao için gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı.

GREENWOOD İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Paixao'nun Ligue 1'den ayrılmak için acele etmediği ve birçok Avrupa kulübünün de Brezilyalı futbolcuyu takip ettiği kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Paixao, Marsilya'da birlikte gol ürettiği Mason Greenwood ile bu kez Fenerbahçe forması altında buluşacak.

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Marsilya, Fransız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Marsilya'ya yeni hamle: Greenwood'un ardından bir yıldız daha - Son Dakika
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