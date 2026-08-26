Fenerbahçe'den penaltı itirazı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Fenerbahçe\'den penaltı itirazı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe penaltı bekledi. İkinci yarının başında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Top rakip oyuncunun eline çarparken Muriqi ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Maurizio Mariani oyunu devam ettirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa’da Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi.

VEDAT VURDU, SAVUNMANIN ELİNE ÇARPTI

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında gelişen sarı-lacivertli atakta Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topla buluşarak vuruşunu yaptı ancak savunmanın eline çarpan top kaleye yönelmedi. 

Fenerbahçe'den penaltı itirazı

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Savunmanın müdahalesiyle topun rakip oyuncunun eline çarptığını belirten Vedat Muriqi ve Fenerbahçeli futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, sarı-lacivertlilerin itirazlarına rağmen pozisyonu devam ettirdi. VAR odasından da bir inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden sürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den penaltı itirazı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den penaltı itirazı - Son Dakika
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