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Fenerbahçeli Ahmet Raha Pakkan'ın son yolculuğu - Son Dakika
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Fenerbahçeli Ahmet Raha Pakkan'ın son yolculuğu

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, üyeler ve kulüp personeli katıldı. Merhumun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Fenerbahçeli Ahmet Raha Pakkan\'ın son yolculuğu
17.12.2023 - 14:37,
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Fenerbahçeli eski futbolcu ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden Pakkan için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, yüksek divan kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri ve kulüp personeli katıldı.

Törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camisi'ne getirilen merhumun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Ahmet Raha Pakkan'ın son yolculuğu - Son Dakika
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