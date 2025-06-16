Türkiye'de daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes formaları giyen Achille Polonara'dan kötü haber geldi.
Virtus Bologna, İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu. Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı. Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor. Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!" ifadeleri kullanıld.
33 yaşındaki Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.
Öte yandan eski kulübü Fenerbahçe'den de tecrübeli basketbolcu için paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!".ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli eski yıldız Polonara ikinci kez kansere yakalandı - Son Dakika
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