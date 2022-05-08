Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı - Son Dakika

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe'de 1-1 berabere kaldı. Maçın kader adamı Novak, karşılaşmanın ardından attığı golü ve sebebiyet verdiği penaltıları değerlendirdi.

"POZİSYONA ALIŞMAK İÇİN SADECE BİR HAFTAM VARDI"

Gol attığı için mutlu ancak penaltı yaptırdığı için üzgün olduğunu belirten Çekyalı futbolcu, "Alışık olmadım bir pozisyonda oynadım ve bu pozisyona alışmak için sadece bir haftam vardı. Kazanabilirdik ancak böyle bir stattan da bir puan almak kötü değil" ifadelerini kullandı.