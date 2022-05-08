Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı - Son Dakika
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Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı

08.05.2022 21:39

Beşiktaş derbisinde performansıyla göz dolduran Fenerbahçeli Filip Novak, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Penaltı yaptırdığı için üzgün olduğunu ifade eden Çekyalı futbolcu, "Alışık olmadım bir pozisyonda oynadım ve bu pozisyona alışmak için sadece bir haftam vardı." dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe'de 1-1 berabere kaldı. Maçın kader adamı Novak, karşılaşmanın ardından attığı golü ve sebebiyet verdiği penaltıları değerlendirdi.

"POZİSYONA ALIŞMAK İÇİN SADECE BİR HAFTAM VARDI"

Gol attığı için mutlu ancak penaltı yaptırdığı için üzgün olduğunu belirten Çekyalı futbolcu, "Alışık olmadım bir pozisyonda oynadım ve bu pozisyona alışmak için sadece bir haftam vardı. Kazanabilirdik ancak böyle bir stattan da bir puan almak kötü değil" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı - Son Dakika


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