Attila Szalai: İşimiz bitmedi - Son Dakika
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Attila Szalai: İşimiz bitmedi

19.08.2022 00:54
Attila Szalai: İşimiz bitmedi

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Bugün işin yarısını hallettiğimizi söyleyebilirim. İyi bir galibiyet elde ettik, iyi oynadığımızı düşünüyorum.

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Bugün işin yarısını hallettiğimizi söyleyebilirim. İyi bir galibiyet elde ettik, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de işimiz bitmedi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Attila Szalai, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.Turun henüz bitmediğini dile getiren Macar futbolcu, "Çünkü play-off maçları iki ayaklı maçlardır. Bugün işin yarısını hallettiğimizi söyleyebilirim. İyi bir galibiyet elde ettik, iyi oynadığımızı düşünüyorum. 2 de güzel gol attık, muhteşem gol attık. Ama tabii ki de işimiz bitmedi. Gelecek hafta İstanbul'da oynayacağımız bir maç var. En önemlisi bugünü iyi bir şekilde bitirmekti. Şimdi iyi bir şekilde hazırlanıp, ligdeki maçımıza odaklanacağız" ifadelerini kullandı."HARİKA BİR ATMOSFER YARATTILAR, TARAFTARLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"Sarı-lacivertli taraftarların kendilerine yoğun bir destekte bulunmasına değinen Szalai, "Onların gösterdiği bu destekten dolayı gerçekten çok mutluyuz. Harika bir atmosfer yarattılar. Taraftarlarımızla her zaman olduğu gibi gurur duyuyoruz. Onlar için de güzel bir akşam olduğunu zannediyorum" diye konuştu."ADANA DEMİRSPOR İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"Attila Szalai son olarak ligde oynayacakları Adana Demirspor maçına ilişkin şunları kaydetti:

"Adana Demirspor sezona 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı. Bizler de oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Tabii ki çok fazla maça çıkıyoruz, toparlanma sürecini iyi geçmemiz lazım. Sonrasında iyi bir şekilde hazırlanacağız. Hiç şüphesiz teknik ekip de bizi bu maç için hazırlayacak. Gereken taktikleri bizlere iletecekler. Bizler de en iyi şekilde en iyi performansımızı ortaya koymak için sahada olacağız."

- Yarattılar
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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attila Szalai: İşimiz bitmedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Attila Szalai: İşimiz bitmedi - Son Dakika
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