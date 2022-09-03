Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabakada sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de başlayan İtalyan forvet Joao Pedro golle tanıştı. 37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pedro, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, müsabakanın geri kalan bölümünde de oynadığı etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kayserispor, Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pedro ilk golünü attı - Son Dakika

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