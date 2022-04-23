Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi

23.04.2022 15:14
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonucunda ayağında kırık tespit edilen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonucunda ayağında kırık tespit edilen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ ayak 5. metatars kemiğinde kırık tespit edilen Crespo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi ortopedi ve travmatoloji ekibi tarafından ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo ameliyat edildi - Son Dakika


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