Fenerbahçeli futbolcuya "Jesus'a ne oldu?" diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcuya "Jesus'a ne oldu?" diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak

05.06.2023 14:43

Yorumcu Tümer Metin, ismini vermediği Fenerbahçeli bir futbolcuyla olan diyaloğunu canlı yayında anlattı. Metin yaptığı açıklamada, "Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a?' diye sordum. 'Ağabey Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmadı. Deneyimli hoca, mücadelenin ardından hedef tahtasına oturtulurken, ünlü yorumcu Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçeli bir futbolcuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

"SÖZ VERDİĞİM İÇİN İSMİNİ SÖYLEMİYORUM"

Tümer Metin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcuya 'Jesus'a ne oldu?' diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak

TARAFTARLAR TAHMİNDE BULUNDU

Metin'in bu diyaloğu anlatması sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu futbolcunun Mert Hakan Yandaş ya da İrfan Can Kahveci olabileceğini belirtti.

YORUMLAR (3)
  • Emir Emir: ŞUAN FENERBAHÇE DE ORTALIK TOZ DUMAN,GS'NİN ALAMADIĞI İRFAN CAN VE MERT HAKAN'IN ADINI ORTAYA ATIP ALGI YAPIYORSUNUZ,HER MECRADA OYUNCULARA DARBE PEŞİNDEMİSİNİZ. Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Dede ciklete devam ediyor,9 senedir peynir tenekesi bile alamadık maalesef. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: boşu boşuna ortaya isim atmayın, emin iseniz ne ala... Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcuya 'Jesus'a ne oldu?' diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcuya "Jesus'a ne oldu?" diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak - Son Dakika
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