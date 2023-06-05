Şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmadı. Deneyimli hoca, mücadelenin ardından hedef tahtasına oturtulurken, ünlü yorumcu Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçeli bir futbolcuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.
Tümer Metin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum." ifadelerini kullandı.
Metin'in bu diyaloğu anlatması sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu futbolcunun Mert Hakan Yandaş ya da İrfan Can Kahveci olabileceğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolcuya 'Jesus'a ne oldu?' diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak - Son Dakika