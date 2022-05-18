Fenerbahçeli genç basketbolculardan başkan Ali Koç'a kupalı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli genç basketbolculardan başkan Ali Koç'a kupalı ziyaret

18.05.2022 19:11
Fenerbahçeli genç basketbolculardan başkan Ali Koç'a kupalı ziyaret

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayarak Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını kulüp başkanı Ali Koç'a götürdü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayarak Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Fenerbahçe Koleji Safiport Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını kulüp başkanı Ali Koç'a götürdü.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Ömer Okan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier de hazır bulundu.

Başarılarından dolayı genç basketbolcuları tebrik eden başkan Ali Koç, "Gencecik bir takım kurduk, ilk sezonumuzda şampiyon olduk. En genç takım. Ben de bazen televizyondan maçları seyrettiğimde yaş farkına hayret ediyordum. Dolayısıyla tecrübe açısından da herhalde en tecrübesiz takım olarak lige girdik ve çok şükür ilk sezon şampiyon olduk ve 1. Lig'e çıktık. Bu başarı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko için öz kaynağın önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde hep tepelerde mücadele edebilmesi için tabii ki iyi oyuncular transfer edilecek ama bunun yanında öz kaynağından çok iyi oyuncuların da yetiştirilmesi gerekiyor. Ülkemize baktığınız zaman özellikle erkek basketbolda çok iyi oyuncular yetişiyor. Birçoğu ABD'ye, yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla helvayı yapacak malzeme ülkemizde var. Önemli olan malzemeyi bir araya getirip en iyi helvayı yapmak. Bu yüzden ben bu girişime, bu yatırıma çok önem veriyorum, değer veriyorum. İnşallah 4-5 sene içinde ciddi anlamda meyvesini verir, başka kulüplere ilham kaynağı olur, onlar da bizim gibi bu girişimleri yaparlar.

Aslında büyük kulüpler bu işleri yaptığı zaman hangi branşta olursa olsun çok daha hızlı gelişiyor, popüler oluyor ve çok daha fazla seyircinin dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla hepinizi kutluyorum, hocalarınızı kutluyorum. Bir üst lige çıkıyoruz. Orada şartlar daha çetin, maliyetler daha yüksek. Onun için de planlarınız olduğunu biliyorum. Maliyetler yüksek olduğu kadar gelir getiren alanları da var. İnşallah önümüzdeki sezon yolumuz açık, şansımız bol olur. Şampiyonluktan çok daha önemlisi mütemadiyen bir oyuncu fabrikası gibi A takıma oyuncu yetiştiren, Fenerbahçe Spor Kulübünün A takımına giremeyen arkadaşlarımızın da rekabetçi takımlarda kendilerine yer bulmaları ve iyi bir insan olarak, iyi bir sporcu olarak kariyerlerini devam ettirmeleri en büyük arzumuz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

YORUMLAR
500
Basketbolda GKV'liler namağlup şampiyon Basketbolda GKV'liler namağlup şampiyon Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu Basketbolda Kayserili Baba-kız şampiyon oldu
Kaynak: AA

Fenerbahçe, basketbol, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli genç basketbolculardan başkan Ali Koç'a kupalı ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli genç basketbolculardan başkan Ali Koç'a kupalı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement