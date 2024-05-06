Fenerbahçeli İsmail Yüksek İznik'te maç izledi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli İsmail Yüksek İznik'te maç izledi

Fenerbahçe ve Milli Takım futbolcusu İsmail Yüksek, sakatlığı nedeniyle memleketi İznik'te İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını koltuk değnekleriyle izledi. İznik'lilerin yanında olan Yüksek, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

06.05.2024 22:23
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- Fenerbahçeli İsmail Yüksek memleketi İznik'te maç izlemeye koltuk değnekleriyle geldi

BURSA - Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde İznikspor- İnegöl Alanyurt maçını sakat olduğu için koltuk değnekleriyle izlemeye geldi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek sakatlığı dolayısıyla memleketi İznik'teydi. Milli futbolcu oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçına değneklerle katılıp, İznik'lilerin yanında oldu. Hayranları milli futbolcuyu görünce bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek İznik'te maç izledi - Son Dakika

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