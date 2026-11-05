Fenerbahçeli İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayar'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayar\'ı ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Liverpool maçında yıldız seçildikten sonra İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yunus Emre Ayar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ayar, zafer ve yıldız seçilmesi nedeniyle Yüksek'i tebrik etti; Yüksek de Ayar'a başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek her fırsatta memleketi İznik ilçesini ziyaret ediyor.

Dün akşam Fenerbahçe'nin Liverpool mücadelesinde yıldız oyuncu seçilen İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Yunus Emre Ayar ve yönetimime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ayar, Fenerbahçe'nin zaferinden ve Yüksek'i maçın yıldızı seçilmesinden dolayı tebrik ederken, "Bursalıların ve İzniklilerin göğsünü kabarttın. Türkiye'nin gururu oldun" ifadelerini paylaştı. Yüksek de Yunus Emre Ayar'a yeni görev döneminde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Ticaret Ve Sanayi Odasıİsmail YüksekFenerbahçeLiverpoolGüncelİznikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:02:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayar'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android