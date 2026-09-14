Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu - Son Dakika
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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi\'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu
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Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçta 6 top kaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu. UEFA'nın paylaştığı istatistiklerde Yüksek, bu alanda zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta geride kalırken, başarılı performans sergileyen futbolcuların istatistikleri de açıklandı. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de yer aldı. Yüksek, sarı-lacivertlilerin sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynadığı ve 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta 6 top kaparak bu alanda zirvede yer aldı.

En fazla top kazanan isim ise 13 kez ile Manchester City'nin savunma oyuncusu Marc Guehi oldu. Top sürme kategorisinde Leipzig'den Antonio Nusa 17 kez ile zirvede bulunurken, Barcelona'dan Lamine Yamal 14 kezle onu takip etti.

Club Brugge forması giyen Carlos Forbs, saatte 36.6 kilometrelik hızıyla en hızlı oyuncu olurken, Slavia Prag'dan Danijel Sturm 40 sprint ile bu kategorinin lideri oldu. Slovan Bratislava'dan Suleiman Camara ise 150 hızlanma/yavaşlama aksiyonuyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Yüksek, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu - Son Dakika
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