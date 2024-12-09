Fenerbahçe için kurşun döktürdüler

Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.
Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, halk arasında kötü durumlardan korunmak, nazarı engellemek ve bahtı açmak gibi çeşitli nedenlerle uygulanan kurşun döktürme ritüelini sarı-lacivertli kulüp için gerçekleştirdi. Burhan, kurşun döktürdükten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ismini tek tek söyleyerek Fenerbahçe logosunun bulunduğu battaniyenin üzerine su döktü ve sarı-lacivertlilerin daha iyi sonuçlar alması için dilekte bulundu.
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