Fenerbahçe için kurşun döktürdüler - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe için kurşun döktürdüler

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Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.

09.12.2024 11:54
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Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.

KURŞUN DÖKTÜRDÜLER

Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, halk arasında kötü durumlardan korunmak, nazarı engellemek ve bahtı açmak gibi çeşitli nedenlerle uygulanan kurşun döktürme ritüelini sarı-lacivertli kulüp için gerçekleştirdi. Burhan, kurşun döktürdükten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ismini tek tek söyleyerek Fenerbahçe logosunun bulunduğu battaniyenin üzerine su döktü ve sarı-lacivertlilerin daha iyi sonuçlar alması için dilekte bulundu.

Fenerbahçe için kurşun döktürdüler
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Edebiyat, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için kurşun döktürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser:
    Beşiktaş kurşun falan dinlemedi scat füzeleriyle vurdu maydonozbahcemi :)) 24 13 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Ferhat ne anlatiyosun amn olu- 1-5 bitecek mac 1-0 bitti 18 14 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    şaka gibiler iyi olan bir şeye nazar değer menev zaten bitik:) 13 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hoca istiyorsan Tekirdağa sağlamtaş köyünde motor ayşeye gideceksin Allah razı olsun çok iyidir kendisi uzun zamandır gidemedim ziyatetine 2 9 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Valla adam haklı bende öyle düşündüm son maçtan sonra yeter lan her sene aynı şey bıktık .. O sene bu sene demekten .. 10 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    İnşallah döktüğünüz kurşunlar boşa gitmez. 4 3 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Bu yerden bitme ferat; 8taşı tomahawkla vuran tarihin en barbar kavimin takımı çaktığında ortalardan kaybolmuştu. Hala daha büyük takımcılık oynuyor. Galatasaray’ım çaktığından beri iflah olmayan 8taş ferat nede olsa 4 3 Yanıtla
  • Melih Özke:
    5-1 biticek maç 1-0 bitmiş diyor hala maç bitti olum çoktan bastık geçtik daha ne konuşuyorsun 2 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    kursun değil bomba atsan nafile kartal pençesi bu sinek vızıltısı değil 1 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ferhat.. Allah rızası için yorum yapma hiç bir konuda.. 5 yaşındaki çocuk bile senden çok daha bilinçli mantıklı yorum yapar. Acaba bi IQ testimi yaptırsan yaptığın yorumları okudukça şüphelerim artıyor. 1 1 Yanıtla
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